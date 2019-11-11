ألمانيا تحث أوروبا على معاقبة إيران لإخلالها بالاتفاق النووي

قال هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، الإثنين، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن تكون مستعدة للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015، وهذا قد يعني استئناف العقوبات الدولية على طهران.



وأكد ماس، لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيجتمع مع نظيريه البريطاني والفرنسي في باريس في وقت لاحق اليوم، لبحث الخطوات التالية.

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وقال ماس للصحفيين: "يتعين على إيران في نهاية الأمر العودة لالتزاماتها. وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق".

وتابع ماس: "نراقب بقلق متزايد استمرار تخصيب اليورانيوم، وإيران لم تكتفِ بإعلان ذلك بل تمضي قدماً فيه".

وقالت إيران، الأسبوع الماضي، إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، وقالت في مطلع الأسبوع إن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية ولكن لا تصل إلى نسبة 90% اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية، وذلك في أكبر خرق تقوم به للاتفاق النووي مع القوى العالمية.