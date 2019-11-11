جوارديولا ينفي سخريته من حكم قمة ليفربول ومانشستر سيتي

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سخريته من مايكل أوليفر، حكم مباراة فريقه أمام ليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أنه لا يمكنه الحديث عن أي شيء يخص التحكيم.

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على حساب ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقطت عدسات المصورين، ذهاب جوارديولا بعد المباراة نحو حكم اللقاء وهو يعانقه ويشكره بشدة، الواقعة التي سلطت عدة صحف الضوء عليها، خاصة أن لاعبي مانشستر سيتي كانوا غاضبين بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لهم في بداية المواجهة.

وقال جوراديولا، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لم أقصد السخرية من الحكم بعد المباراة، أنا فقط كنت أشكره على أدائه الجيد في اللقاء".

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وأضاف: "لا مجال للحديث عن التحكيم، ما يهمني هو فريقي وأداء اللاعبين، لكن إذا رغب أحد في الحديث عن التحكيم يمكنه توجيه الأسئلة للحكام الذين أداروا المباراة".

وأكد جوارديولا أن مباراة ليفربول هي واحدة من أفضل مباريات الفريق السماوي هذا الموسم، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين كانوا يلعبون بروح الأبطال.

وابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع و8 نقاط عن تشيلسي وليستر سيتي.

وخسر مانشستر سيتي 11 نقطة حتى الآن بعد مرور 12 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما فقد 14 نقطة في موسم 2017-2018، و16 نقطة في الموسم الماضي 2018-2019.



