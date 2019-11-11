البريمييرليج يوضح سبب عدم احتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي أمام ليفربول

أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن "عدم التعمد" هو سبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي في بداية الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريق السماوي بمضيفه ليفربول، مساء الأحد، في قمة الجولة الـ12 من "البريمييرليج".

ليفربول فاز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 9 نقاط عن السيتي الذي تراجع للمركز الرابع.

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ولمس ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول الكرة بيده، في منطقة جزاء الريدز خلال الدقيقة الخامسة من المباراة التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، قبل أن ترتد الكرة بهجمة عكسية جاء منها هدف ليفربول الأول عن طريق تسديدة قوية من البرازيلي فابينيو من خارج منطقة الجزاء.

رابطة البريمييرليج أصدرت بياناً رسمياً قالت فيه إن سبب عدم احتساب ركلة جزاء ضد أرنولد هو عدم وجود تعمد من اللاعب للمس الكرة بيده، وهو الشرط الواجب تحققه قبل احتساب أي ركلة جزاء.

وأضاف البيان أن اللعبة تم فحصها عدة مرات، وتبين صحة قرار مايكل أوليفر حكم المباراة.

يذكر أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رفض التعليق على أداء التحكيم بعد انتهاء اللقاء.