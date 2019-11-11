شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. داعش يتبنى عملية قتل كاهن سوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 كشفت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل أن داعش تبنى عملية قتل كاهن سوري أثناء تنقله بين الحسكة ودير الزور.

تفاصيل لاحقا..

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