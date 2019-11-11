عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاهل الأردن يصل الباقورة بعد استردادها

الإثنين 11 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365_متابعات

وصل منذ قليل، عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، إلى منطقة الباقورة الأردنية، غداة إعلان فرض السيادة الأردنية الكاملة على المنطقة، وإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بأراضي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الدستور" الأردنية.



وفي خطاب العرش الذي ألقاه أمس الأحد، بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة، أعلن العاهل الأردني، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عامًا بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.

وقال الملك عبدالله الثاني، في خطابه خلال افتتاحه الدورة البرلمانية الرابعة: "ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة".