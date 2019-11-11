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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير خارجية اليمن: اتفاق الرياض يوحد الصف ويصحح المسار
الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365_متابعات
أكد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يشكل خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتصحيح المسار ضد المشروع الحوثي في اليمن.
وقال الحضرمي، خلال اجتماعه مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانز جروندبرج، إن الحكومة الشرعية تعول كثيرًا على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض، مثمنًا الدور المحوري للأشقاء في المملكة العربية السعودية الضامن والداعم لتنفيذ اتفاق الرياض.
وشدد الوزير اليمني، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة كشريك أساسي داعم لعملية السلام الأممية والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن، مشيرًا إلى صدور توجيهات الرئيس اليمني لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض.
من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عن استعداد الاتحاد تقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض، معربًا عن تطلعه مستقبلًا للعمل من العاصمة المؤقتة عدن دعمًا للحكومة الشرعية وتعزيزًا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي.
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