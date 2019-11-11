شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة روسية تعرض على رئيس بوليفيا المستقيل العمل لديها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 عرضت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، على الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، تقديم برنامج على قناة "آر تي" بالإسبانية. وكتبت سيمونيان على "تويتر" حسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي "أعرض على موراليس عملاً رائعاً، تقديم برنامج تلفزيوني في محطة الإذاعة الإسبانية. يقدم الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كوريا برامج تلفزيونية لنا.... في قناة آر تي، للسنة الثانية". ويُذكر أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أعلن استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.





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