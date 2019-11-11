شكرا لقرائتكم سوريا.. 3 انفجارات تهز القامشلي ومقتل 6 مدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقعت 3 انفجارت في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، الاثنين، ما أدى لسقوط 6 قتلى مدنيين وإصابة آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان
وفي التفاصيل، انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في القامشلي، السيارة الأولى انفجرت في شارع الوحدة والثانية قرب مستشفى السلام بالقامشلي والثالثة بجانب فندق الأمين وسط المدينة، وقتل 3 مدنيين وأصيب 5 آخرين في حصيلة أولية.
وأفاد مراسل "العربية"، أن المناطق التي استهدفتها الانفجارات سكنية وتجارية، حيث وقع انفجاران في شارع تجاري، بينما وقع الثالث بالقرب من فندق.
هذا وأظهرت فيديوهات حجم الانفجارات الضخمة التي سمع دويها، وعم الدخان أرجاء المكان، وكانت ألسنة النيران ملتهبة بشكل كبير في إحدى السيارات.
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