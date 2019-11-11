شكرا لقرائتكم سوريا.. اغتيال رجل دين مسيحي في القامشلي و"داعش" يتبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقدم مسلحون مجهولون، الاثنين، على اغتيال رجل دين مسيحي في القامشلي، فيما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته بحسب ما أكده مراسل "العربية".

وجرت عملية الاغتيال عبر إطلاق النار على كاهن كنسية الأرمن الكاثوليك الأب هوڤسيب بيدويان إلى جانب والده حنا بيدويان وإصابة الشماس فادي سانو أثناء توجههما من الحسكة إلى دير الزور للإشراف على ترميم كنيسة هناك، ليفارقا الحياة على الفور.

في غضون ذلك، وقعت 3 انفجارت في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، الاثنين، ما أدى لسقوط 6 قتلى مدنيين وإصابة 5 آخرين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وانفجرت ثلاث سيارات مفخخة في القامشلي، السيارة الأولى انفجرت في شارع الوحدة والثانية قرب مستشفى السلام بالقامشلي والثالثة بجانب فندق الأمين وسط المدينة.