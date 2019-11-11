لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "إنني سمعت حامن ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ قال أشياء كثيرة ولم يقل شيئا، يريد أن يحافظ على الليرة مقابل ​الدولار​ دون أن يتدخل بالسوق، كيف؟"، متسائلا "لماذا قيد ​المصارف​ منذ شهرين وأرعب الناس والأسواق ثم تراجع اليوم عن كل إجراءاته؟ خنقت الناس ورجعت طمنتهم ليش؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لماذا قيد سلامة المصارف منذ شهرين وأرعب الناس والأسواق ثم تراجع اليوم عن كل إجراءاته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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