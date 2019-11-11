أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا بأنه "نفذ العشرات من ​الحراك الشعبي​ في منطقة حاصبيا قبل قليل وقفة احتجاجية في باحة ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ تضامنا مع موظفي وإجراء المستشفى الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ عشرة أشهر".

وكانت كلمات طالبت المعنيين وخاصة وزيري ​الصحة​ والمالية بضرورة الإسراع بدفع حقوق الموظفين وتزويد المستشفى بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة قبل انتقال أبوابها بوجه المرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وقفة احتجاجية في باحة مستشفى حاصبيا تضامنا مع موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.