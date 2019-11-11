الصايغ: كلام سلامة يدل على صراع بين المصرف المركزي والمصارف والسلطة السياسية

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​ بادرنا بمجموعة تبريرات وتناقضات ومغالطات، يقترب بعضها من الأكاذيب، إن دلّت على شيء، فعلى صراع ثلاثي الأضلاع وفاقع بين ​المصرف المركزي​ و​المصارف​ والسلطة السياسيّة، سيزيد ​الوضع المالي​ تأزيمًا. "الله يحمي لبنان واللبنانين".

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