أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "​الجلسة التشريعية​ لمجلس النواب ما زالت قائمة حتّى الساعة وهي ضروريّة، لأنّها تتضمّن مشاريع قوانين طالب بها الشارع، وموضوع ​العفو العام​ ليس مستجدًّا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: الجلسة التشريعية ما زالت قائمة حتى الساعة وهي ضرورية وموضوع العفو ليس مستجدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.