أعلن وزير التربية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​أكرم شهيب​ أنّه "نظراً لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت الى الإضراب العام غداً، وحفاظاً على سلامة ​الطلاب​ واحتراماً لحقهم في التعبير الديمقراطي، تعطّل الدروس يوم غدٍ الثلاثاء الواقع فيه 12 تشرين الثاني 2019 في كل ​المدارس​ والثانويات والمعاهد و​الجامعات​".

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب أصدر قراره باقفال المدارس والمعاهد والجامعات غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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