عطفا على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن اقامة نواب في لو غراي، تفيد ادارة الفندق ان هذا الخبر عار عن ​الصحة​ وأنها لم تتلق اي حجز لاقامة احد من النواب.



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كانت هذه تفاصيل خبر فندق لو غراي: لم نتلق أي حجز لإقامة أي نائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.