جمعية المصارف رحبت بتوجهات سلامة: الاستقرار السياسي يساهم بعودة الأمور لطبيعتها

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً رحبت في نهايته " بالتوجيهات التي صدرت عن سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة في مؤتمره الصحافي المنعقد ظهر اليوم، وتأمل أن تكون لتصريحات سعادته وقع ايجابي على عمل المصارف خصوصاً وأنه أكّد التزام المصرف المركزي الحفاظ على الإستقرار النقدي وسعر الصرف وحماية ودائع الناس".
واشادت الجمعية بتطمينات سعادة الحاكم في ما يخصّ عدم النيّة باعتماد آلية الكابيتال كونترول Capital control أو الهيركات Haircut. كما ترحّب بتوجيهات الحاكم في ما يخصّ التحويلات الى الخارج، وضرورة أن تكون مرنبطة بحاجات الناس الضرورية وبما يتلاءم مع متطلبات الواقع والظروف الإستثنائية.
أكدت الإستمرار في العمل المسؤول من أجل تأمين حاجات الناس الأساسية، وتعتبر أن عودة الإستقرار السياسي ستساهم الى حدّ كبير في عودة الأمور الى طبيعتها.
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