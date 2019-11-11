أأفاد مراسل "النشرة" في سوريا "مقتل ثلاث مدنيين واصاب ثلاثة أخرين في حصيلة أولية لانفجار سيارتين مفخختين وسط مدينة ​القامشلي​ حيث انفجرت السيارة الأولى في شارع الوحدة والثانية قرب مشفى ​السلام​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مقتل 3 مدنيين واصابة 3 آخرين بإنفجار سيارتين مفخختين في القامشلي السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.