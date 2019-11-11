الكرملين: بوتين سيتصل بميركل لبحث قضايا أوكرانيا وسوريا وليبيا

أعلن ​الكرملين​ أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيجري اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ لبحث مجموعة من القضايا، من بينها ​أوكرانيا​ و​سوريا​ و​ليبيا​".

وأوضح ​يوري أوشاكوف​ مساعد الرئيس الروسي أن "المكالمة الهاتفية بين بوتين وميركل ستتطرق إلى هذه الـ 3 مواضيع الرئيسية"، مشيراً الى أنه "لا يستبعد أن يتناول الجانبان مسألة التحضير لقمة محتملة جديدة لزعماء دول "​رباعية النورماندي​" المعنية بحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، والتي تضم كلا من ​روسيا​ وأوكرانيا و​ألمانيا​ و​فرنسا​".

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