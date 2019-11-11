السلطات التركية: العثور على جثة عنصر سابق بالاستخبارات البريطانية بإسطنبول

أعلنت ​السلطات التركية​ عن "العثور على جثة عنصر سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، بمنطقة باي أوغلو في مدينة ​إسطنبول​"، موضحةً "أنها تمكنت من تحديد هوية جثة أبلغ مواطنون عنها، حيث عثروا عليها أثناء ذهابهم لأداء صلاة الفجر في حي قره مصطفى باشا أمام المبنى الذي يقطن فيه بمدينة إسطنبول".

وأضافت أنه "عقب نقل الفرق الطبية للجثة إلى مشرحة الطب الشرعي، تبين أن الجثة تعود لعنصر سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية يدعى جيمس غوستاف إدوارد لو ميسورييه وهو مؤسس ورئيس جمعية الإغاثة الطارئة السورية".