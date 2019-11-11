كاتس: الأردن رفض طلبا إسرائيليا للاحتفال بذكرى توقيع معاهدة السلام بين البلدين

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الأردن رفض طلبا إسرائيليا للاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على توقيع معاهدة السلام بين الجانبين"، مشيراً إلى أن "إسرائيل أرادت الاحتفال بهذه المناسبة، لكن الأردن رفض ذلك وهذا هو الواقع المعقد اليوم، في ما يتعلق بعلاقات البلدين".
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد أعلن يوم أمس الأحد عن "فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل من بلاده لمدة 25 عاما، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين في وادي عربة عام 1994".
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