الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم "اتفاق الرياض" اليمني

أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ "الاستعداد تقديم الدعم اللازم من أجل إنجاح اتفاق ​الرياض​ الموقع بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من ​الإمارات​"، معبرا عن "تطلعه مستقبلا للعمل من العاصمة المؤقتة عدن دعما للحكومة الشرعية وتعزيزا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي".

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