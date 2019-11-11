شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الكلاب الضالة أمام لجنة برلمانية مشتركة من"الزراعة" و"المحلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الادارة المحلية فى مناقشة مشكلة الكلاب الضالة، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل.

وقال النائب هشام الحصري ، رئيس اللجنة في تصريح للمحررين البرلمانيين، ان انتشار الكلاب الضالة، ظاهرة تستحق دراسة أسبابها والوقوف عليها وبحث الحلول المناسبة، سواء من خلال منح صلاحيات لجهات حكومية أو إشراك عدد من الجهات في ذلك الملف، من أجل حل الأزمة وحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي في ذات الوقت.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنّ اللجنة ستبحث المشكلة، في ضوء ما توصلت اليه لجنة الإدارة المحلية بالمجلس بشأن الملف، والتى سبق وتناولت الملف بشكل جيد في عدد من الاجتماعات بدور الانعقاد الماضى، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين، وانتهت الى عدد من التوصيات الهامة.

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وأكد الحصرى، ان اللجنة ستبحث خلال اجتماعها الاثنني المقبل، النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة الإدارة المحلية، وذلك بحضور الجهات الحكومية المعنية وجهات المجتمع المدني، من أجل الخروج بالتوصيات النهائية، لمواجهة أزمة الكلاب الضالة، وإعداد تقرير بشأنها، وعرضه على رئيس المجلس.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلّف لجنة الزراعة ومكتب لجنة الإدارة المحلية بدراسة ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع الجمهورية بأسرع وقت، واستدعاء من يلزم من أعضاء الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال الجلسات المقبلة.