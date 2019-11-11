مطالب برلمانية بمواجهة التعديات على الميادين والطرق وحل مشكلة الباعة الجائلين

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وقال "العادلي"، إن هناك ضرورة لمواجهة التعديات على الطرق والشوارع والأرصفة وانتشار الإشغالات بشكل يعرقل حركة المرور فى الشارع ويعطل مصالح المواطنين، داعيا إلى إزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق القانون بحسم، وحل مشكلة الباعة الجائلين بتوفير أسواق مقننة لهم أو تخصيص أماكن محددة لهم، ويخالف يتم محاسبته وفقا للقانون، مع مراعاة البعد الاجتماعى للبسطاء ومحدودى الدخل.
وتابع رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: "نتلقى شكاوى عديدة عن انتشار التعديات والإشغالات والباعة الجائلين فى الميادين والشوارع دون ضابط أو رابط، مما يتسبب فى أذى للمواطنين، ولابد أن يتم تطبيق القانون ومنع الفوضى وفرض هيبة الدولة".
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