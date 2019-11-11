شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى الشأن التركى: "البجع" تنظيم يجمع شلة أردوغان الحاكمة من خلف الستار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور كرم سعيد، الباحث المتخصص فى الشأن التركى بمركز الأهرام الاستراتيجى، عن معلومات لتنظيم "البجع" الذى بدأت تتوسع نفوذه داخل تركيا، قائلا: "تنظيم البجع، هو عبارة عن مجموعة تأسست خلال الـ4 سنوات الماضية، ويضم مجموعة وزراء أبرزهم وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، ووزير المالية بيرات البيرق صهر رجب طيب أردوغان، كما يضم رجال أعمال ومسئولين فى جهات سيادية".

ووصف "سعيد" فى تصريحاته تنظيم "البجع" بشلة أردوغان التى تحكم من خلف الستار، وتعمل على السيطرة على مفاصل الدولة التركية، مضيفًا:" له تأثير على جميع مؤسسات التركية، ويعمل دائما على تأمين الرئيس التركى وزيادة بناء نفوذ".

وتابع :"هذه المجموعة أقرب إلى المجموعة العقل المدبر لنظام لأردوغان، وتلعب من خلف الكواليس، وقد تسببت فى استقالات عدد من الوزراء فى تركيا، ويمكن وصفها بالجناح الجديد لاردوغان الذى يحكم سرا تركيا"، موضحا أن هناك تنافس داخل هذه المجموعة بين صهر الرئيس التركى وبين وزير الداخلية".