شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بارز بحزب أردوغان يعترف بالاستقالات داخل العدالة والتنمية التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف قيادى بارز بحزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالاستقالات التى يشهدها حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، أركان كاندمير، أعلن أن الحزب سيشهد عملية تجديد فى هيكله السياسى، مشيرا إلى أن الحزب فى حاجة لتجديد الروح وأن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات مهمة.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، إن الحزب سيشهد عددا من الاستقالات، حيث سيستقيلون من مناصبهم ويتولون مناصب أخرى.

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وأشارت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، إلى أنه من المنتظر أن يشهد الخريف القادم عقد المؤتمر الدورى السابع لحزب العدالة والتنمية الذى سيشكل الكادر الجديد الذى سيقود الحزب لانتخابات عام 2023.

وأوضحت صحيفة زمان، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم شهد موجتين من الاستقالات لقيادات وأعضاء معارضين لسياسة الحزب الحاكم، الأولى عقب إعلان على باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق فى يوليو الماضى استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو فى أغسطس الماضى الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.