شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة الجمعيات الزراعية بقرى المنيا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار النائب إلى أن بعض المزارعين فوجئوا ببعض القرى بالعدوة ومغاغا بمحافظة المنيا بإنذارات شديدة اللهجة وصلت إليهم من الجمعية الزراعية بالعدلية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمغاغا والعدوة، حيث قامت الجمعية الزراعية بإنذار المزارعين بسداد مبالغ بمناسبة أحكار عن المنازل مقدرة خمس سنوات اعتبارا من 2014 والى 2018.
وأضاف: "عندما توجه الزارعين إلى الجمعية الزراعية وجدوا إن عليهم مديونيات بمبالغ كبيرة جدا ومبالغ فى تقديرها، ولا تتلاءم وحال المزارعين، حيث أنها اتخذت أساس الربط مقدر 2.50 جنيه للمتر سنويا، بدلا من عشرة قروش قبل عام 2014"، متسائلا: "هل يجوز أن يسرى وبأثر رجعي هذه الزيادات؟".
وشدد أن هذه الإنذارات مخالفة للقانون والأعراف الدستورية، حيث أنها لا تسرى بأثر رجعى، وإنما آى زيادات تسرى فى وقتها، كما أن هذه الزيادات مبالغ فيها بكل المقاييس، فهو 25 ضعف عن ما كانت عليه.
وطالب بضرورة إعفاء المزارعين من هذه الزيادات المقدرة بطريقة مبالغ فيها، والإبقاء على أساس الربط القديم تحقيقا للعدالة الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجا، وسحب هذه الإنذارات التى وجهت إلى المزارعين من أصحاب المنازل لمخالفتها لصحيح القانون.
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