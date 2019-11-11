شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يطالب بعرض الخطة الاستثمارية للمحافظات ومعايير توزيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بعرض الخطة الاستثمارية للمحافظات على مجلس النواب، ومعرفة قيمة الخطة الاستثمارية لكل محافظة ومعايير توزيعها على كل محافظة.

وقال "الحسينى"، إن دعم الخطة الاستثمارية للمحافظات وتوسيع خريطة المشروعات التنموية والاستثمارية أمر ضرورى ومطلوب، مع العمل على تعظيم موارد المحافظات وإيجاد مصادر دخل جديدة، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في المحليات لخلق قيادات وكوادر واعية ومؤهلة، والعمل على مكافحة الفساد بكل صوره والقضاء على البيروقراطية والروتين.

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وشدد النائب محمد الحسينى، علي ضرورة تشديد الرقابة على أداء المحليات، وأهمية وجود مجالس محلية منتخبة لممارسة الدور الرقابى، مما يساعد على مكافحة الفساد وإسراع وضبط آلية العمل لتحقيق نتائج على الأرض.