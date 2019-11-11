شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بخطة لتغطية الترع والمصارف بوسط الكتلة السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عرض خطة الحكومة فى تغطية الترع والمصارف والمجارى والقنوات المائية خاصة تلك داخل المناطق السكنية، والتى تحولت لمقلب للقمامة مما ينعكس على صحى المواطنين المجاورين لها.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك عدد من المجارى والقنوات المائية متواجدة وسط الكتلة السكنة، وفى الآونة الأخيرة تحولت إلى مقلب للقمامة، مما يعنى أنها أصبحت مصدرا للتلوث والأمراض وانتشار الأوبئة، إلى جانب أن تغطية الترع والمصارف يساهم بشكل كبير فى تقليل نسبة البخر للمياه مما يحافظ عليها من التبخر فى إطار خطة الترشيد.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الدولة أطلقت عدد من المبادرات الصحية خلال الخمس سنوات الأخيرة، الهدف منها القضاء على الأمراض المزمنة والمستوطنة، وعلى رأسها فيرس سى الذى نجحت الدولة فى التصدى له بشكل كبير جدا، وترك هذه المجارى المائية بوضعها القائم أصبحت تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وتهدر جهود الدولة فى القضاء على الأمراض المزمنة.