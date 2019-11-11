شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى يشبه نظام تميم بن حمد بـ"الصرصور" المغذى للعنف والفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الكاتب السعودى خالد الزعتر، النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد، مشبها إياه بـ"الصرصور" الذى يغذى الأعمال الفوضوية".

وقال "الزعتر" فى تدوينة عبر صفحته على موقع "توتير": "الصرصور من أقذر الحشرات يفضل العيش في الصرف الصحي وأكثر الحشرات نشراً للأمراض" مضيفًا :"هكذا قطر تفضل العيش في سراديب الإرهاب وتنشر الفوضى وتغذي العنف ، كما أن هناك علاج فعال للقضاء على حشرة الصراصير ، أعتقد أنه لابد من تطوير علاج للقضاء على السياسات القطرية لوقف الأمراض التي تنشرها".

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وكان "الزعتر" فضح النظامين التركى والقطرى، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر قطر بقرة حلوب، قائلا :" أردوغان بعد صراخ طويل بعدم زيارة الولايات المتحدة يتراجع كعادته ويرضخ، ولكن هذه المرة قرر أن يعمل على إيجاد طريقة لحفظ ماء وجهه فيقول استشرت السياسيين كافة بخصوص زيارتي لواشنطن وبعد مشاورات مطولة قررت الذهاب".