ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويصدر 6 آلاف طن فوسفات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينتي حاويات و 9 للبضائع، اليوم الإثنين، بينما غادرت سفينة حاويات و7 للبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وشملت حركة الصادر 5895 طن فوسفات و5563 طن يوريا و3489 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد 1036 طن خردة و9000 طن فول صويا و5000 طن قمح و4029 طن خشب و17687 طن ذرة و50 طن كبريت.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175851 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 97950 طنا.