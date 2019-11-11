التصريح بدفن جثث 3 خفراء لقوا مصرعهم على يد مجهولين بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

صرحت النيابة العامة بطوخ، اليوم الإثنين، بدفن جثث 3 خفراء 2 نظامين، وآخر خصوصي، لقوا مصرعهم إثر إطلاق مجهول النيران عليهم، خلال تواجدهم بقطعة أرض زراعية بقرية "كفر الحصافة" مركز "طوخ".

ويجرى الاستعداد لنقل الجثامين من مشرحة مستشفى بنها العام، إلى القرية لتشييع الجنازة.

وأعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، وفاة خفيرين "نظاميين" ومواطن، إثر إطلاق نيران من قبل مجهولين عليهم، خلال تواجدهم بمنطقة زراعية بقرية كفر الحصافة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال المصدر، إن قوات الأمن تكثف جهودها لتعقب خط سر الجناة عن طريق سؤال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.