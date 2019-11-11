أبوالغيط يدعو إلى سرعة معالجة اقضايا العالقة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الاثنين، مع جبريل إبراهيم أمين عام الجبهة الثورية السودانية مجمل الأوضاع في السودان وآخر مستجدات العمل الجاري للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة في بيان صحفي، الاثنين، إن أبوالغيط أكد في هذا الصدد أهمية معالجة جميع القضايا العالقة بالسرعة الممكنة كي يتسنى للسودان أن يثبت من دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وعبور تحديات هذه المرحلة الانتقالية المهمة وبما يفتح المجال أمام الانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة والجامعة.

وأضاف المصدر أن الدكتور جبريل إبراهيم قدم عرضاً شاملاً حول تطور مفاوضات السلام الجارية، والدور المأمول لجامعة الدول العربية لمساندة السودان في هذه المفاوضات إلى أن تكلل بالنجاح، وكذا في دعم مجمل استحقاقات المرحلة الانتقالية على جميع المستويات السياسية والإنمائية والاغاثية، مثنياً بصفة خاصة على الدور الذي كانت الجامعة قد اضطلعت به في رعاية والمشاركة في جميع منابر المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.