بعد استعادتها من إسرائيل.. الباقورة شاهدًا على شجاعة أبناء الأردن

استعادت المملكة الهاشمية الاردنية، منطقة الباقورة والغمر من إسرائيل التي استأجرتها على مدى 25 عاما بموجب اتفاق وادي عربة، وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الباقورة وحضور مراسم رفع العلم الأردنى عليها الأرض.

ويرجع خضوع الباقورة إلى السيطرة الاسرائيلية بعد أن وافق الأردن على تأجير هذه الأراضي لمزارعين إسرائيليين بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 بعد أن كانت تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عاما.

الباقورة بلدة أردنيّة حدوديّة تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشماليّة التابع لمحافظة إربد، وتبلغ مساحتها الإجمالي حوالي 6000 دونم، كانت إحدى بنود النزاع بين الأردن وإسرائيل منذ عقود لوقوعها على الحدود، حيث وردت في الملحق الأول من اتفاقية وادي عربة في القسم الثاني ب تحت اسم "منطقة الباقورة- نهاريم".

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في 12 أبريل 1997 شهدت منطقة الباقورة حدثًا مهمًا، عندمًا قام أحمد الدقامسة أحد جنود في حراسة الحدود بإطلاق النار على مجموعة فتيات إسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء صلاته في المنطقة فأردى العشرات ما بين قتيل وجريح، وتمت محاكمته بالسجن المؤبد، رغم الرفض الشعبي لذلك، عادت السلطات الأردنية وأفرجت عن أحمد الدقامسة في شهر مارس سنة 2017.

وفي 21 أكتوبر 2018، أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين عبر صفحته على موقع تويتر عدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمّر لإسرائيل.