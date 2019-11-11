أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الاثنين أن ثمانية أسرى يقبعون بقسم "المعبار" في سجن "عسقلان" الإسرائيلي بظروف معيشية واعتقالية صعبة وقاسية، في ظل استمرار الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها إدارة المعتقل بحقهم.
وأشارت الهيئة - في تقرير - إلى أن الأسرى في معبار عسقلان محتجزون
كما يعاني الأسرى الثمانية من الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج، في عيادة السجن، ومن بين الأسرى المحتجزين الأسير المُسنّ والمريض بالسرطان موفق العروق، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.
وذكّرت الهيئة أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية اقتحمت، قبل نحو أسبوعين، قسم (3) في المعتقل، واعتدت على الأسرى ونقلتهم إلى معتقل "نفحة"، وألحقت الضرر بممتلكاتهم وحاجياتهم وقلبتها رأسا على عقب دون أية أسباب، ولا زال القسم يعمّه الخراب وبحاجة لإجراء عدة تصليحات.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأسرى الفلسطينيين: 8 أسرى في سجن عسقلان الإسرائيلي يعانون ظروفًا قاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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