شجاعة جندي بالدفاع المدني السعودي تُشعل تريندات "تويتر"

أشعلت صورة جندي في الدفاع المدني في مكة المكرمة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خصوصًا في المملكة العربية السعودية، وذلك عند إخلائه طفلين من بين الأدخنة والنيران التي اندلعت في شقة سكنية بحي الشوقية في مكة.

وخلف الحادث اختناق 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وتلقى 5 أشخاص العلاج في الموقع.

وأثنى رواد مواقع التواصل على بسالة رجل الإطفاء في

أداء واجبه بصعوده إلى الدور العلوي في العمارة، والمكونة من 4 أدوار وسط الظلام بعد فصل التيار الكهربائي، وحمله طفلين في آن واحد، مشيرين إلى أن هذا المشهد يعبر عن كثير من تضحيات وشجاعة رجال الأمن في عدد من القطاعات.وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني، في العاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في شقة في حي الشوقية، كان عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين، يقدر عددهم بـ23 شخصًا.وأكمل أنه جرى إخلاؤهم عن طريق وحدات الإنقاذ، نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.وأهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها المواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية.