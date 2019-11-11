أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بالثوابت الوطنية التي أرساها الشهيد القائد ياسر عرفات.
وقال عباس، في كلمته خلال حفل إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الاثنين،
وأضاف "قررنا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تكون".. وأعرب عن أمله في أن يقول الجميع "نعم" للانتخابات، وأن يكونوا على قدر المسئولية، لأنها تحمي وجود الفلسطينيين وقضيتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني: متمسكون بالثوابت التي أرساها عرفات.. وشهداؤنا ليسوا قتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.