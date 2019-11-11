وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، إلى منطقة الباقورة، التي استعادها الأردن أمس رسميًا من إسرائيل التي استأجرتها على مدى 25 عامًا بموجب اتفاق وادي عربة.
وفي خطاب العرش، أمس الأحد، أعلن الملك عن انتهاء العمل رسميًا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الكاملة عل كل شبرفيها.
الأردن يرفض طلب إسرائيل الاحتفال بذكرى معاهدة السلام:
يشار إلى أن الأردن وافق على تأجير هذه الأراضي لمزارعين إسرائيليين بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 بعد أن كانت تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عامًا.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الملك الأردني عبدالله الثاني يصل الباقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.