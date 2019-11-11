فيديو.. الملك الأردني عبدالله الثاني يصل الباقورة

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، إلى منطقة الباقورة، التي استعادها الأردن أمس رسميًا من إسرائيل التي استأجرتها على مدى 25 عامًا بموجب اتفاق وادي عربة.

وفي خطاب العرش، أمس الأحد، أعلن الملك عن انتهاء العمل رسميًا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الكاملة عل كل شبر

فيها.

الأردن يرفض طلب إسرائيل الاحتفال بذكرى معاهدة السلام:

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يشار إلى أن الأردن وافق على تأجير هذه الأراضي لمزارعين إسرائيليين بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 بعد أن كانت تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عامًا.

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