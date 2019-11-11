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الداخلية التونسية تنفي ما تردد عن عودة مقاتلين منتمين لتنظيمات إرهابية

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 نفت وزارة الداخلية التونسية صحة ما يتردد على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية التونسية والأجنبية، حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية أو شاركوا في عمليات ذات

صبغة إرهابية ببؤر التوتر.


 أكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن مثل هذه الأخبار غير صحيحة ومن شأنها أن تثير مخاوف

الرأي العام.. منوهة بأن كل من ثبت انخراطه في تنظيمات إرهابية خارج الحدود التونسية ومشاركته في أعمال إرهابية تتم إحالته فور عودته إلى الهيئات القضائية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
 
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