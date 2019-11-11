قتلى وجرحى في انفجار بالقامشلي في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، بسماع أصوات انفجارات في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي. من جانبها، قالت مصادر في الشرطة الكردية المحلية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في انفجار ثلاث سيارات مفخخة وسط مدينة القامشلي. اقرأ أيضا... 3 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي السورية

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