استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات في مخيم العروب قرب مدينة الخليل.

وقالت الوزارة "استشهد مواطن من مخيم العروب أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل".

واستشهد الشاب عمر البدوي (22 عاما) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد مسيرة لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وانطلقت مسيرات في مخيمي "العروب" و"الفوار" في قضاء الخليل، وجرت مواجهات بين الشبان والجيش.

وقالت عراب الفقهاء الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني "يوجد جرحى هناك. نقوم بعلاجهم ميدانياً".

ويحيي الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة كل عام ذكرى وفاة الراحل عرفات. اقرأ أيضا... استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

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