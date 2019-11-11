تركيا تبدأ ترحيل أسرى «داعش» الأجانب إلى بلدانهم

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، اليوم الاثنين، بدء ترحيل أسرى تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب إلى خارج الحدود التركية.

وقال جاتاكلي، إن سلطات بلاده «رحلت صباح اليوم إرهابياً أميركياً، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل».

وأضاف جاتاكلي أن «السلطات التركية تعتزم ترحيل اثنين آخرين، أحدهما ألماني والآخر دنماركي، خلال الساعات القادمة، ليصل إجمالي المرحلين (اليوم) إلى ثلاثة إرهابيين».

وأشار المتحدث إلى «انتهاء إجراءات ترحيل سبعة إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية»، مضيفاً أنه «سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر الجاري».

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كما لفت إلى وجود 11 فرنسياً واثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل الخاصة بهم.

وأكد متحدث الداخلية التركية أن «تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سوريا إلى بلدانهم».

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كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن يوم الجمعة الماضي، أن بلاده ستبدأ ترحيل مقاتلي داعش الأجانب إلى بلدانهم بدءاً من اليوم الاثنين، دون أن يوضح الترتيبات الخاصة بعمليات الترحيل.