احتجاجات لبنان تتواصل لليوم الـ 26 على التوالي

تواصلت الاحتجاجات والمسيرات في مناطق عدة في لبنان اليوم الإثنين، لليوم الـ 26 على التوالي للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة انقاذ تلبي طموحات الشعب.

ونظم محتجون مسيرة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت) حاملين الأعلام اللبنانية، مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة، وطالبوا القضاء بمحاسبة الفاسدين.

وفي مدينة صيدا ( جنوب لبنان) نظم حوالي 30 مركباً بحرياً مسيرةً لصيادي الأسماك انطلقت من الميناء، رافعين الأعلام اللبنانية بمشاركة عدد من طلاب المدارس والمحتجين، دعماً لحقوق الصيادين ولا سيما الحق بالضمان وتنظيم قطاع الصيد، وتأييدا لمطالب الحراك، والمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ في أقرب وقت تلبي طموحات الشعب.

ويعقد مجلس النواب جلسة غداً الثلاثاء لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات مجموعة من القوانين المدرجة على جدول الأعمال من بينها قانون العفو العام.

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ودعا المحتجون إلى الإضراب العام غداً لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب اعتراضاً على القانون المتعلق بالعفو العام، خوفاً من تضمنه جرائم تتعلق باختلاس الأموال، وطالبوا بأن تكون الجلسة النيابية علنية.

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وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية".

ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.