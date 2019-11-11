محتجون من أجل استقلال قطالونيا يغلقون طريقا رئيسيا بين إسبانيا وفرنسا

أغلق محتجون مؤيدون لانفصال إقليم قطالونيا عن إسبانيا نقطة حدودية على الطريق السريع إيه.بي-7 الذي يربط بين الإقليم وفرنسا يوم الاثنين، مما أوقف حركة المرور في الاتجاهين.



وقال متحدث باسم شرطة إقليم قطالونيا إن نحو 500 شخص أغلقوا الطريق السريع، المهم لحركة الشاحنات من فرنسا إلى جنوب إسبانيا، عند نقطة لا جونكيرا الحدودية بعضهم كان على الجانب الفرنسي والبعض الآخر على الجانب الإسباني. وأضاف أن حركة المرور يجري تحويلها إلى طريق آخر وأن المحتجين يقيمون منصة هناك.



ويشهد إقليم قطالونيا احتجاجات حاشدة منذ صدور أحكام سجن مطولة في منتصف الشهر الماضي بحق تسعة من قادة الانفصاليين الذين تزعموا محاولة استقلال فاشلة في 2017.



وأعلنت جماعة (تسونامي الديمقراطية) السرية، التي نظمت احتجاجات حاشدة منها احتجاج في مطار برشلونة الشهر الماضي، مسؤوليتها عن قطع الطريق يوم الاثنين.



وقال المتحدث باسم الشرطة إن ضباطا من وحدة مكافحة الشغب من شرطة إقليم قطالونيا متمركزون عند منطقة لتحصيل الرسوم على بعد نحو أربعة كيلومترات من موقع الاحتجاج على الحدود الإسبانية الفرنسية.



ودعت جماعة تسونامي الديمقراطية الناس للاحتشاد عند نقطة الحدود المغلقة، وقالت على تويتر إن هدفها هو دعوة المجتمع الدولي ”لأن يوضح للدولة الإسبانية أن السبيل الوحيد هو الجلوس والحوار“.



المصدر: رويترز