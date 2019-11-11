كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش الأمريكي يحث كوريا الجنوبية على عدم التخلي عن الاتفاق مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، كوريا الجنوبية، إلى البقاء في اتفاق لتبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، كجزء من مسعى أمريكي رفيع المستوى لعقد الاتفاق بين اثنين من أقرب حلفائها قبل أيام من الموعد المقرر تنقضي، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وصرح الجنرال مارك ميلي، الذي يزور اليابان وكوريا الجنوبية، في أول رحلة خارجية له كرئيس عسكري، للصحفيين على متن طائرة عسكرية قبل أن يهبط في اليابان اليوم الاثنين، بأن هناك حاجة إلى تنسيق عسكري قوي ثلاثي الاتجاهات لمواجهة التهديدات في المنطقة.

وقال الجنرال: "من الواضح أن من مصلحة الصين، ومن مصلحة كوريا الشمالية، فصل كوريا الجنوبية عن اليابان والولايات المتحدة، ومن مصلحتنا أن نحافظ على التوافق الوثيق بينهما".

وحسب الصحيفة، يسمح الاتفاق، الذي تم تقديمه في العام 2016، لسيول وطوكيو بمشاركة المعلومات الاستخباراتية بشكل مباشر، مثل المعلومات المتعلقة بتجارب الصواريخ الكورية الشمالية، بدلاً من المرور بكوريا الجنوبية فاجأت الولايات المتحدة واليابان في أغسطس عندما قالت، إنها ستسمح بانقضاء الاتفاقية. في 23 نوفمبر بدلاً من تركها كما في السنوات السابقة.

وكما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ألقت سول باللوم على انهيار الثقة مع طوكيو في أعقاب قرار من اليابان بتشديد الرقابة على الصادرات من المنتجات التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، مما قد يضر محرك رئيسي للاقتصاد الكوري.

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وقالت اليابان، إنها اتخذت الإجراء بسبب المخاوف من أن المنتجات يمكن تصديرها إلى بلدان ثالثة تشكل مخاطر أمنية. لم تقدم أي دليل، وقالت كوريا الجنوبية، إن لديها ضوابط قوية بما يكفي لتجنب مثل هذه الصادرات.

لقد تم استخدام اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية، والمعروفة باسم اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، لتبادل تفاصيل اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية حتى بعد قرار كوريا الجنوبية بالسماح لها بالانتهاء.

يشدد المسؤولون الأمريكيون على قيمة السرعة التي يمكن للدول من خلالها مشاركة المعلومات بموجب الاتفاقية.

ووفقًا للصحيفة، في الزيارات الأخيرة إلى سول، دعا ديفيد ستيلويل، مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، وراندال شرايفر، مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية في الهند والمحيط الهادئ، إلى تجديد الاتفاق.

وسيلتقي الجنرال ميلي بنظيره الكوري الجنوبي مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في سول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

سول وطوكيو متورطتان أيضًا في نزاعات أخرى أدت إلى انهيار العلاقات الدبلوماسية. في الأيام الأخيرة، سعت كوريا الجنوبية إلى تحسين العلاقات، أولاً برسالة من الرئيس مون جاي إن، إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ثم اجتماع قصير بين الرجلين على هامش منتدى في تايلاند.