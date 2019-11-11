كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء 13 ألف شخص بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، في إجلاء 13 ألف شخص في منطقة هيليرزدورف في العاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت شرطة برلين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر تويتر: "حوالي 13 ألف شخص تم إجلاؤهم في الساعة 9:30 حتى يتمكن خبراؤنا من نزع فتيل قنبلة وزنها 250 كيلوغراما زرعت خلال الحرب العالمية الثانية".

وقامت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، في وقت سابق، بإجلاء حوالي 8.6 ألف شخص بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

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وغالباً ما يعثر في المناطق التي شهدت الحرب العالمية الثانية على قنابل تعود إلى حقبة الحرب التي امتدت من عام 1939 وحتى عام 1945.

الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في 1 سبتمبر 1939 مع غزو ألمانيا النازية لبولندا، عندما اقتحمت القوات النازية المعابر الحدودية البولندية، وكانت مدينة فيلون الواقعة بالقرب من مدينة وودج البولندية أول منطقة تتعرض للقصف.

وشنت هجمات بحرية وجوية وجيشه على شبه جزيرة فيستربلات في خليج دانزيج ، وانتهت في 2 سبتمبر 1945، حيث دخلت على إثرها القوات السوفيتية الأراضي البولندية، وبالنتيجة انضمت كل من غرب أوكرانيا وغرب بيلاروسيا إلى الاتحاد السوفيتي.

من أبرز نتائج تلك الحرب وخسائرها إسقاط قنبلتين ذريتين على اليابان، فالأولى كانت قنبلة يورانيوم تزن أكثر من 4.5 أطنان وتم إسقاطها في الساعة 8:15، وقد أخطأت الهدف قليلا وسقطت على بعد 800 قدم منه. وبعد ذلك بدقيقة واحدة قتل 66 ألف شخص وجرح 69 ألفا بسبب التفجير المتكون من 10 آلاف طن.

