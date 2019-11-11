كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا:على أوروبا أن تفكر في تجديد العقوبات على إيران بسبب الخروقات النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن يكونوا مستعدين للرد على خروقات إيران لاتفاقها النووي لعام 2015 وهذا قد يعني إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، رغم أن أوروبا لا تزال تريد حفظ الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه سيلتقي بنظرائه البريطانيين والفرنسيين في باريس في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات التالية، كما جاء بوكالة "رويترز".

وأضاف "ماس": "يجب أن تعود إيران أخيرًا إلى التزاماتها. وإلا فإننا نحتفظ بالحق في استخدام جميع الآليات المحددة في الصفقة"، مشيرًا إلى الخطوات التي بموجبها يمكن إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجب الاتفاقية.

وأوضح "ماس" للصحفيين: "نرى بقلق متزايد أن تخصيب اليورانيوم مستمر وأن إيران لم تعلن عنه فحسب بل تمضي معه".

وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن الموقف الأوروبي حتى الآن هو أنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها التحقق أولاً من أحدث إعلانات إيران بشأن التخصيب.

يُعد الموقف الأوروبي حاسمًا لأنه بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل توليه منصبه، فإن الموقعين الآخرين - روسيا والصين - حلفاء لإيران ومن غير المرجح أن يقوموا بمثل هذه الخطوة.

"جميع الخيارات"

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يمكن أن تتوج انتهاكات إيران لقيود الصفقات الرئيسية، بما في ذلك على مخزونات اليورانيوم المخصب وعلى مستوى التخصيب - 3.7٪، والتي تعتبر مناسبة للطاقة النووية المدنية - بعودة جميع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان يائسًا لإنقاذ الاتفاق الذي ساعد في التفاوض عليه، إلا أنه لم يتمكن من إقناع إيران بالالتزام بها لأن جهود الاتحاد الأوروبي لحماية الأرباح التجارية والمالية لإيران المرتبطة بالصفقة قد أعاقتها العقوبات الأمريكية.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، فإن تنشيط إيران لفوردو أمر حساس بشكل خاص لأنه أخفي الموقع من مفتشي الأمم المتحدة لمنع الانتشار النووي حتى تعرضه في عام 2009، وتم بناؤه داخل جبل لمقاومة أي غارات جوية.

بموجب شروط الصفقة، إذا كان أي من الموقعين الأوروبيين يعتقدون أن إيران قد انتهكت، يمكن أن يطلقوا عملية حل النزاع التي يمكن أن تتوج في غضون فترة قصيرة تصل إلى 65 يومًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما يسمى "snapback" لعقوبات الأمم المتحدة العالمية على إيران.

وقد قالت إيران، الأسبوع الماضي، إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم المنخفض الدرجة في محطة فوردو النووية تحت الأرض، وفي نهاية الأسبوع، قالت إنها قد تنقح ما يصل إلى 60 ٪ من النقاء الانشطاري، وهو ليس بعيدًا عن مستوى 90 ٪ اللازم لوقود القنبلة النووية - أهم انتهاكاتها للصفقة مع القوى العالمية.

وذكرت إيران، أن انتهاكاتها كانت مدفوعة بانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة العام الماضي وإعادة فرضها للعقوبات التي خنقت صادرات النفط الإيرانية، وستعود إلى الامتثال إذا فعلت واشنطن ذلك.

لكن الأطراف الأوروبية الثلاثة في اتفاق عام 2015، والتي تهدف إلى تضييق أي مجال لإيران لتطوير قنبلة نووية، قد أعربت عن قلقها إزاء استئناف التخصيب، خشية أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم لإنقاذ الاتفاق الفاشل.