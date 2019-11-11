كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: الجيش الروسي التركي يبدأ الدورية الرابعة المشتركة في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الشرطة العسكرية الروسية ودائرة الحدود التركية بدأت رابع دورية مشتركة في منطقة جديدة في شمال سوريا، على الحدود مع تركيا، وسيصل طول المسار إلى حوالي 80 كيلومتراً (49 ميلاً).

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "بدأت الدورية الرابعة المشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية ودائرة الحدود التركية في 11 نوفمبر تشغيلها في منطقة حدودية جديدة على بعد 70 كيلومترا غربي مستوطنة القامشلية".

وأضافت الوزارة، أن الدورية ستتجه أولًا غربًا ثم شرقًا على طول الحدود وسيعبر الجيش حوالى 80 كيلومترًا.

يشارك في العملية حوالي 50 جنديًا يقودون مركبات مصفحة تحت إشراف طائرة أورلان الروسية بدون طيار.

عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في 22 أكتوبر، تم توقيع مذكرة مشتركة في سوتشي الروسية تنص على شروط الانسحاب السلمي للميليشيات الكردية في سوريا، والتي صدرت أوامر بتراجع 30 كيلومترًا (18.6) ميلا) من الحدود التركية.

تحدد الوثيقة المكونة من 10 نقاط أيضًا مجموعة متنوعة من مهام الدوريات التي ستنفذها الوحدة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري والقوات التركية لضمان تنفيذ الصفقة.

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وكان قد صرح اللواء يوري بورينكوف، رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا، مساء يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بأن الشرطة العسكرية الروسية، تواصل دورياتها على الحدود السورية التركية على طول الطريق في محافظة الحسكة السورية.

وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا، خلال مؤتمر صحفي: "يواصل الجانب الروسي دورياته على طول الطريق بين القامشلي وديرنا آغا، بمحافظة الحسكة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، تسيير ثاني الدوريات "الروسية - التركية" المشتركة في شمال شرقي سوريا، بإجمالي مدى يبلغ أكثر من 160 كيلومترا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم لأول مرة تنظيم دوريات مشتركة على طول الطريق الجديد، بدء من معبر جمارك أيليشار، والذي سيمر أولاً في الغرب ثم يستمر شرقاً على طول الحدود السورية التركية.

وتفيد التقارير بأن الدوريات تجرى بواسطة مركبات "تيغر" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود التركي، وفي المجموع، ستكون هناك ثماني آليات من المعدات العسكرية وحوالي 50 من الأفراد العسكريين من كلا البلدين، سيقومون بأعمال الدوريات.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، بأن السيطرة على حركة الدوريات في وقتها الحقيقي يتم توفيرها بواسطة طائرة "أورلان-10" التابعة للشرطة العسكرية الروسية.