كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة الكمبودية يلتقي مبعوثي الولايات المتحدة وفرنسا بعد رفع الإقامة الجبرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى زعيم المعارضة الكمبودي كيم سوخا بالسفيرين الفرنسي والامريكي اليوم الاثنين بعد رفع الاقامة الجبرية في منزله رغم أنه لا يزال متهما بالخيانة وتم حظره من السياسة ومغادرة البلاد.

وأشاد السفير الأمريكي باتريك ميرفي بإطلاق سراح سوخا وحث الحكومة على إطلاق سراح العشرات من الأشخاص الآخرين الذين سجنوا في حملة قمع من قبل حكومة رئيس الوزراء هون سن.

وتم رفع الإقامة الجبرية في سوخا فيما يبحث الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيتم تخفيض شروط التجارة التفضيلية مع كمبوديا بعد حملة قمع من قبل رئيس الوزراء هون سين، الذي حكم بقبضة حديدية لأكثر من ثلاثة عقود.

وكما جاء ذلك بعد أيام من قيام سام رينسي مؤسس حزب المعارضة في المنفى بتفحص الجمهور لهون سين في عودة رفيعة المستوى إلى باريس من المنطقة.

وكان قد قال إنه سيذهب إلى كمبوديا على الرغم من مواجهة الاعتقال، ولكنه توقف في ماليزيا.

واعتقلت السلطات الكمبودية حوالي 50 من أنصار حزب المعارضة في سوخا ونشطاء آخرين هذا العام، متهمة إياهم بالتخطيط لانقلاب للإطاحة بهون سين.

وقال المبعوث الأمريكي ميرفي إنه كان "مصدر فرح" للقاء سوخا، 66 عامًا، التي قُبض عليها بتهمة الخيانة العظمى في عام 2017 قبل أن تحل المحكمة العليا حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (CNRP) بفترة وجيزة في الفترة التي سبقت العام الماضي. الانتخابات العامة.

واستمر حزب هون سن الحاكم في الفوز بكل مقعد في البرلمان في التصويت.

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وقال مورفي للصحفيين بعد اجتماعه بسخا "أشعر بالأسف لأن حرياته حُرمت خلال العامين الماضيين"، داعيًا الحكومة إلى إسقاط التهم واستعادة الحرية السياسية لزعيم المعارضة.

كما أثار حالات العشرات الآخرين الذين قُبض عليهم في حملة قمع كاسحة.

وقال، إننا نحث على إطلاق سراحهم، والسماح لهم سواء كانوا داخل البلد أو خارج البلاد، بالمشاركة حتى يمكن سماع أصواتهم.

وفي وقت سابق، التقت سوخا بالسفير الفرنسي إيفا نجوين بينه. ولم يدل الاثنان ببيان بعد الاجتماع.

ولم يتحدث سوخا مع المراسلين قائلا إنه غير متأكد مما إذا كانت شروط إطلاق سراحه من قبل محكمة بلدية بنوم بنه يوم الأحد سمحت له بالتحدث علنا.

ودفعت حملة القمع ضد المعارضة الكمبودية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في التفضيلات التجارية الممنوحة بموجب برنامج تجاري "كل شيء إلا الأسلحة" (EBA) لصالح أقل البلدان نموًا.

ومن المقرر أن تحصل يوم الثلاثاء على قرار مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في كمبوديا.

ويمثل الاتحاد الأوروبي أكثر من ثلث صادرات كمبوديا، بما في ذلك الملابس والأحذية والدراجات.

