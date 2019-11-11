كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج: العنف تجاوز دعوات الديمقراطية بكثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة رويترز عن زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الاثنين، قولها إن أعمال العنف التي تجتاح المستعمرة البريطانية السابقة تجاوزت مطالب المحتجين بالديمقراطية وأصبح المتظاهرون الآن عدو الشعب.

تحدثت لام بعد ساعات من إطلاق الشرطة النار على أحد المتظاهرين، كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع في وقت لاحق في قلب المركز المالي في بعض من أكثر المشاهد دراماتيكية التي سيطرت على المدينة خلال أشهر من الاضطرابات.

وكانت قد اطلقت الشرطة النار على متظاهر في هونج كونج، اليوم الاثنين، في مشهد درامي تم تصويره بالفيديو بينما قام المتظاهرون باغلاق خطوط القطار والطرق خلال الصباح.

من المرجح أن يؤدي إطلاق النار إلى زيادة الغضب في هذه المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد أن توفي طالب خلال مظاهرة سابقة متأثرًا بجراحه يوم الجمعة واعتقلت الشرطة ستة من المشرعين المؤيدين للديمقراطية في نهاية الأسبوع.

يظهر في الشريط ضابط شرطة يصيح في مجموعة من المتظاهرين عند التقاطع، ثم يصوب بندقيته على متظاهر ملثم كان يقترب منه.

بينما يتصارع الاثنان، يقترب متظاهر آخر، ويوجه الضابط سلاحه إلى الثاني. ثم يطلق النار عليه. وواصل الضابط إطلاق النار مرة أخرى حيث انضم المتظاهر الثالث الي الصراع.

تمكن المتظاهر الاول من الفرار، وقام الضابط وزميله بتثبيت الاثنين الاخرين على الأرض.

قالت الشرطة إنه تم إصابة متظاهر واحد فقط وأنه يخضع لعملية جراحية. وقالت متحدثة باسم هيئة مستشفى هونغ كونغ إن الشخص الذي أصيب بعيار ناري في حالة حرجة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

دخلت هونج كونج هي في الشهر السادس من الاحتجاجات التي بدأت بشأن قانون التسليم المقترح وتوسعت لتشمل مطالب بمزيد من الديمقراطية ومساءلة الشرطة. يقول نشطاء إن الحكم الذاتي لهونج كونج والحريات المدنية على النمط الغربي، التي وعدت بها عندما أعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997 تتلاشي.

في بيان صحفي، قالت حكومة هونغ كونغ إن الشرطة كانت تستجيب للتخريب وتعطيل حركة المرور، بما في ذلك المتظاهرون الذين ألقوا أشياء ثقيلة على الطرق من أعلى.

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وقال البيان "خلال عمليات الشرطة قام أحد ضباط الشرطة بتفريغ مسدس خدمته وأصيب رجل بالرصاص." وأضاف أن الضباط قاموا أيضا بتصويب بنادقهم في أحياء شاتين وتونج تشونج.

نفى البيان ما أسماه شائعات على الإنترنت تفيد بامر الشرطة "لاستخدام الأسلحة النارية بشكل متهور"، ووصف الادعاء بأنه "كاذب وخبيث تمامًا"

وأضاف "يتعين على جميع ضباط الشرطة تبرير اجراءات فرضهم."

واصل المتظاهرون المقنعون محاولة عرقلة التقاطعات الأخرى في المنطقة. طاردتهم الشرطة برذاذ الفلفل، وضربت بعض المارة كذلك.

أطلقت الشرطة يوم الأحد الغاز المسيل للدموع وقام المتظاهرون بتخريب المتاجر في مراكز التسوق في مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء هونغ كونغ. لقد استهدفوا الشركات التي يُنظر إلى أصحابها على أنهم مؤيدون لبكين وألحقوا أضرارًا أيضًا بمحطة قطار شا تين.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 88 شخصًا على الأقل بتهم مختلفة، بما في ذلك التجمع غير القانوني وحيازة سلاح هجومي والأضرار الجنائية وارتداء الأقنعة في تجمع غير قانوني.

في إشارة إلى الإحباط المتزايد نيابة عن الرئيس التنفيذي لهونج كونج كاري لام ومؤيديها في بكين، أعلنت الإدارة يوم السبت عن اعتقال ستة مشرعين بتهمة عرقلة الجمعية المحلية خلال اجتماع صاخب في 11 مايو بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين. تم إطلاق سراحهم بكفالة.

كما اهتزت المدينة بسبب وفاة طالب جامعي يدعى تشاو تسز لوك يوم الجمعة، سقط من مرآب للسيارات عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

تستعد المنطقة لانتخابات المجالس المحلية يوم 24 نوفمبر والتي تعتبر بمثابة مقياس للمشاعر العامة تجاه الحكومة.

يتهم المشرعون المؤيدون للديمقراطية الحكومة بمحاولة إثارة العنف لتبرير إلغاء أو تأجيل الانتخابات.

