رسميا.. حمد الله يعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب المغربي – صورة

أعلن عبد الرزاق حمد الله، اللعب المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، اليوم الإثنين، اعتزاله الدولي رسميا، منهيا بذلك مسلسل الجدل الذي رافق لعبه مع المنتخب المغربي، منذ واقعة “معسكر مراكش”.

ونشر حمد الله، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” قال فيه ” لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليا”، دون أن يوضح أكثر بخصوص دواعي قراره.

وعرفت علاقة حمد الله بالمنتخب المغربي الكثير من التوثر في الفترة الأخيرة، بعد مغادرته معسكر المنتخب الإعدادي بمراكش قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في مصر، كما أنه رفض ايضا دعوة الناخب الوطني الجديد وحيد خليلوزيتش.